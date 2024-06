Federica Pellegrini nel cast di Ballando con le stelle?

Il corteggiamento dura da anni, è andato finalmente a buon fine. La Divina, dopo aver lasciato la piscina si è dedicata alla famiglia. Ma ora è pronta per tornare in “pista”. In tutti i sensi. Secondo il collega Gianni Martinelli poi “verso la fine di agosto, la campionessa si trasferirà a Roma con suo marito e la piccola Matilde per iniziare gli allenamenti nella palestra dell’auditorium del Foro Italico (…) e ci resteranno fino a Natale, una delle prime notizie dell’estate.

Ballando con le stelle, Milly Carlucci punta su Federica Pellegrini, Chiara Ferragni e Melissa Satta

Ballando con le Stelle potrebbe avere Federica Pellegrini, vicinissima al “si”. Infatti «Manca poco alla firma, ma l’accordo è praticamente concluso e si può dire che Federica sarà una delle stelle del varietà di Raiuno», si legge sul settimanale Dipiù.

LEGGI ANCHE: Temptation Island 2024 gossip: “Hanno preso in giro la redazione”

Una soffiata da chi ha seguito la trattativa per portare Federica nel seguito programma del sabato sera. Poi c’è un’altra indiscrezione: “Il 19 luglio – scrive ancora il settimanale diretto da Osvaldo Orlandini – alla presentazione ufficiale dei prossimi palinsesti, la Rai ufficializzerà la partenza della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle sabato 28 settembre”.

La famiglia è pronta a trasferirsi a Roma

Gianni Martinelli rivela inoltre che “verso la fine di agosto, la campionessa si trasferirà a Roma con suo marito e la piccola Matilde per iniziare gli allenamenti nella palestra dell’auditorium del Foro Italico (…) e ci resteranno fino a Natale, quando si concluderà il programma di Milly Carlucci“. Federica Pellegrini ha desiderato fortemente la famiglia, dal 2022, anno in cui ha detto di sì a Matteo Giunta e poi il 3 gennaio di quest’anno ha dato alla luce la sua bambina Matilde.

«Matilde mi ha fatto capire quanto, per una donna abituata a fare tremila cose al giorno, sia difficile questo passaggio», ha raccontato in un’intervista recente alla Rai. «C’è stato un primo cambiamento dal nuotare al non nuotare più. È stato bello vedere il mio corpo lievitare nei nove mesi di gravidanza. Adesso ho voglia di riprendermi il mio corpo di prima».

Per Federica sarebbe un più che gradito ritorno: nel 2010, infatti, partecipò come “ballerina per una notte” alla sesta edizione della trasmissione di Raiuno, proponendo un quickstep con l’insegnante di ballo Lucio Cocchi. E per l’ex campionessa di nuoto non sarebbe nemmeno il primo “reality” televisivo. Perché ha già partecipato, anche senza vincere, a Pechino Express! Ora però vuole dare il meglio di sè…

Che ne pensate?