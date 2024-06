Ballando con le stelle 2024: da Milly Carlucci arriva un comico di Tale e quale show

A settembre andrà in onda una nuova edizione di Ballando con le stelle 2024 condotta come sempre da Milly Carlucci. Il 28 settembre dopo l’edizione serale del TG1, un nuovo plotone di aspiranti ballerini aiutati dai loro maestri di ballo daranno vita ad uno show che si allungherà fino al 7 dicembre quando da Milano è prevista la Prima della Scala. Tu si que vales, il programma competitor su Canale 5 dovrebbe partire il 21 settembre. Fatto sta che Ballando con le stelle 2024 sarà un’edizione più lunga con minimo 12 puntate e più corpose grazie ad un notevole budget a disposizione. Più budget ha permesso di incorporare più coppie stellari in gara.

Ballando con le stelle 2024: Francesco Paolantoni nel cast da Tale e quale show

Di recente, è stato annunciato il primo concorrente di questa nuova edizione di Ballando con le stelle 2024. Il portale TvBlog ha annunciato l’arrivo di Francesco Paolantoni. Il comico televisivo che è stato uno degli artifici del successo di Tale e quale show e Stasera tutto è possibile scenderà sulla pista di ballo a partire dal prossimo settembre su Rai 1. Carlo Conti avrebbe dato l’ok a questo passaggio di serata. Milly Carlucci avrebbe preferito chiedere prima al collega se era d’accordo cederle Francesco Paolantoni. Il comido infatti era presenza fissa di Tale e quale show con Gabriele Cirilli. Salvo colpi di scena è gista stata confermata la giuria del programma composta da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli.