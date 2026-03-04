Fatone: “Uscire dall’ASI? Manfredonia rischia l’isolamento”
Caro Sindaco ti scrivo – così mi distraggo un pò.
Oggi è 4 marzo e le parole, a volte, aiutano a mettere ordine nei pensieri.
Ho letto le Sue dichiarazioni sulla possibilità di uscire dal Consorzio ASI di Foggia e confesso di aver provato una sincera preoccupazione per il futuro della nostra Manfredonia.
Sul Porto siamo tutti d’accordo: è un’infrastruttura strategica.
Proprio per questo, però, le parole contano. E le scelte ancora di più.
L’ipotesi di uscire dall’ASI può apparire come una prova di fermezza.
Ma rischia di trasformarsi in un boomerang istituzionale ed economico.
Restare fuori significherebbe:
perdere strumenti di pianificazione industriale sovracomunale;
indebolire la capacità di attrarre investimenti strutturati;
creare incertezza amministrativa per le imprese;
esporre il Comune a contenziosi e costi che, inevitabilmente, ricadrebbero sui cittadini.
Quando si parla di sviluppo industriale e retroportuale, l’isolamento non è una strategia vincente.
Manfredonia oggi ha bisogno di alleanze, non di solitudini.
Il Porto non è proprietà di una parte politica, né di un Ente.
È un’infrastruttura pubblica che richiede coordinamento tra Comune, Regione, Autorità Portuale e ASI.
Se esistono criticità, si affrontano nei tavoli istituzionali.
Se esistono divergenze, si compongono con la politica vera: quella fatta di mediazione, responsabilità e visione.
La vera sfida non è stabilire “chi comanda”, ma costruire un modello di governance che garantisca:
pianificazione unitaria delle aree retroportuali;
attrazione di investimenti concreti, non annunci;
integrazione infrastrutturale tra porto, ferrovia e logistica;
occupazione stabile e sviluppo reale.
Manfredonia non può permettersi guerre istituzionali.
Può invece pretendere trasparenza, coordinamento e una strategia condivisa.
La responsabilità, oggi, è tenere insieme.
Non dividere.
E allora sì, caro Sindaco, Le scrivo per distrarmi un po’.
Ma soprattutto per ricordarci che il futuro non si canta: si governa.
Raffaele Fatone