Fatone: “Astensionismo e rinnovamento: il messaggio che non possiamo ignorare”

È vero: il vero vincitore di questa elezione è stato, ancora una volta, l’astensionismo. Ma questo non deve in alcun modo diventare una scusante; al contrario, è un’aggravante, un ulteriore segnale di quanto la politica venga oggi percepita come distante: distante dalle persone, sempre più sfiduciate, e soprattutto dai giovani, che non riescono più a riconoscersi in un progetto comune e credibile.

➡️ Il dato negativo registrato a Manfredonia, che non sarà rappresentata nel prossimo Consiglio Regionale, non deve essere minimizzato. Anzi, impone una profonda riflessione e una necessaria correzione di rotta, soprattutto se si vuole davvero ricostruire partecipazione e fiducia. Questo potrà accadere solo tornando a parlare alla gente e aprendo concretamente la strada a un vero ricambio generazionale. Ciò significa accettare anche qualche inevitabile errore e dare spazio reale, non solo a parole, a nuove energie e nuove competenze, senza continuare a conservare e difendere posizioni e poltrone che ormai servono a ben poco.

➡️ In un quadro provinciale caratterizzato da alti e bassi, emerge invece con forza un risultato significativo in un territorio che, pur non essendo tra i maggiori centri della provincia, oggi assume un ruolo centrale: Vieste.

Evidentemente, l’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Nobiletti, attuale Presidente della Provincia, è riuscita non solo a consolidare la città come importante meta turistica, ma anche a trasformarla in un punto di riferimento politico. Questo dimostra che un lavoro svolto con attenzione alle esigenze e alle richieste della gente può portare risultati importanti e concreti.

Ne sono testimonianza l’elezione di Graziamaria Starace (che ho avuto modo di conoscere negli ultimi mesi: una vera forza della natura), candidata nella lista De Caro, e di Rossella Falcone, candidata nella lista PD, entrambe già assessori della squadra amministrativa di Nobiletti.

➡️ Felice per la ri-elezione dell’amica Rosa Barone, a cui oltre a porgere i miei più sinceri auguri affinché possa proseguire l’ottimo lavoro avviato nel solco della precedente legislatura, sia con determinazione valore aggiunto delle concrete esigenze dei GT della nostra provincia.

▶️Un ultimo messaggio lo rivolgo al giovane Gianluca Totaro per il suo sorprendente risultato, che dimostra quanto la determinazione e la capacità di stare tra la gente possano diventare strumenti fondamentali per raggiungere traguardi importani, con questo risultato il futuro è tutto dalla tua parte.

Raffaele Fatone

