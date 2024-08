”Fascista” a Giorgia Meloni. Cera: “Condanno le parole di Paolo Campo”

Nota del consigliere regionale Napoleone Cera.

“Condanno con fermezza l’utilizzo improprio della parola ‘fascista’ da parte del capogruppo PD in Consiglio Regionale, Paolo Campo.



In un periodo in cui l’Italia ha bisogno di dialogo, unità e rispetto reciproco, è inaccettabile ricorrere a termini che rievocano periodi bui della nostra storia. La politica deve essere fatta di confronto costruttivo e di proposte concrete per il bene comune, non di insulti e provocazioni.

Mi dispiace vedere come, invece di contribuire al progresso della nostra regione, si scelga di alimentare divisioni con dichiarazioni irresponsabili. È ora di tornare a parlare ai cittadini con serietà e rispetto, abbandonando i toni populisti e offensivi che non portano a nulla di buono”