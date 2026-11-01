Far Away torna a dicembre? Possibile doppia collocazione nel weekend

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Novità in arrivo per i fan di Far Away. L’amata serie turca si prepara a tornare in onda su Canale 5 a dicembre. A riaccendere le aspettative del pubblico è la ripresa dei promo, che anticipano il ritorno dello sceneggiato con gli episodi della seconda stagione, tanto attesa in Italia.

Secondo le indiscrezioni, la produzione potrebbe essere proposta con un doppio appuntamento settimanale: il sabato pomeriggio e la domenica in prima serata. Una strategia che permetterebbe di raggiungere una platea ancor più ampia, coinvolgendo sia il pubblico del daytime, sia gli spettatori della fascia serale.

La prima stagione ha ottenuto risultati importanti su Canale 5. Al debutto del 3 giugno 2026, Far Away ha conquistato 2.005.000 spettatori con il 21,4% di share. Anche il finale, trasmesso il 19 settembre, ha registrato un buon risultato con 2.362.000 spettatori e il 22,47% di share.

In attesa del ritorno televisivo, gli appassionati possono inoltre recuperare gli episodi già trasmessi attraverso Mediaset Infinity, dove sono disponibili on demand.

Per il momento, tuttavia, Mediaset non ha ancora ufficializzato il calendario della seconda stagione. Dicembre resta il periodo indicato per la ripartenza, mentre date, orari e modalità di programmazione dovranno essere confermati dalla rete.