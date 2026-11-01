Fede e religione
Commemorazione dei Defunti, Moscone al Cimitero di Vieste e Manfredonia
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Commemorazione dei Defunti, Moscone al Cimitero di Vieste e Manfredonia
◻️Domani, 2 novembre, nella commemorazione dei fedeli defunti, ci ritroveremo con il nostro arcivescovo padre Franco Moscone per le celebrazioni:
📍Ore 11.00 – Cimitero di Vieste
📍Ore 16.30 – Cimitero di Manfredonia
🙏🏻 Per ricordare, pregare e custodire insieme la speranza della Risurrezione.