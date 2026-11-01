Racconto di una notte, quando volge al termine? Svelato quando è previsto il gran finale

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Si avvicina il gran finale di Racconto di una notte. La soap turca, che in questi mesi ha appassionato il pubblico con puntate ricche di intrighi e colpi di scena, salvo cambiamenti nella programmazione, volgerà al termine entrò la metà di dicembre. La versione italiana è stata suddivisa in circa 110 puntate da 40-45 minuti, rispetto ai 35 episodi originali trasmessi in Turchia.

Le ultime puntate riserveranno importanti sviluppi per Mahir e Canfeza. La storia farà un salto temporale di quattro anni e mostrerà il destino dei protagonisti, con la coppia finalmente felice e realizzata insieme alla loro bambina.

Per conoscere il giorno esatto dell’ultimo appuntamento bisognerà attendere una comunicazione ufficiale di Canale 5. C’è un pizzico di rammarico per il finale. I tanti fan confidavano infatti in una seconda stagione, ma la soap in patria a causa del calo di ascolti, non è stata rinnovata e si è conclusa definitivamente. Le ultime puntate in onda su Canale 5 riserveranno al pubblico grandi emozioni e colpi di scena.