Far Away ridotta su Canale 5: ecco da quando e perché

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Far Away è tra le serie tv più seguite in questo momento in Italia. Le vicende con protagonisti Alya e Cihan hanno registrato ascolti record con punte superiori al 25% di share. Sono oltre 2 milioni di telespettatori che ogni giorno seguono le storie ambientate a Mardin. Nonostante il grande successo, la dizi turca subirà delle modifiche alla sua programmazione anche nel mese di agosto. Secondo quanto riportato da Blasting News, Far Away andrà in onda con puntate di soli 30 minuti a partire dal 24 agosto a causa dell’arrivo di Verità Nascoste – Il diario, il nuovo programma condotto da Milo Infante a partire dalle 17:15. Un arrivo che porterà alla cancellazione nella fascia pomeridiana di Tutto per la mia famiglia, altra serie tv di grande seguito su Canale 5.

Far Away ridotta dal 24 agosto su Canale 5

La storia di Alya e Cihan subirà una riduzione di durata dal 24 agosto a causa dell’arrivo di Verità Nascoste – Il diario nel daytime pomeridiano di Canale 5. Una decisione che siamo sicuri non sarà presa bene ai tanti fans di Far Away. Dal suo arrivo su Mediaset, la dizi turca ha collezionato record su record nonostante sia stata vittima di diversi cambi di programmazione che potevano distogliere l’attenzione dello spettatore. Le anticipazioni delle prossime puntate annunciano che Cihan riuscirà a non divorziare da Alya mentre Deniz rimarrà vittima di un grave incidente. Il bambino finirà dentro un fiume dove rischierà di morire.

Zerrin di Far Away (Screen Mediaset Infinity)