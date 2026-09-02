Far Away nuovo orario dal 21 settembre: quando vanno in onda le puntate e durata
Cambio di programmazione per Far Away su Canale 5.
Dal 21 settembre, la soap turca saluterà la sua attuale collocazione pomeridiana e andrà in onda più tardi, intorno alle 16:05.
A determinare lo spostamento è soprattutto il ritorno di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, che riprenderà il suo spazio abituale nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset.
Far Away, però, non viene cancellata: resterà regolarmente in palinsesto, anche se con una durata decisamente più breve. L’appuntamento sarà infatti di circa 20 minuti, prima del daytime di Amici.
Il nuovo pomeriggio di Canale 5 sarà quindi scandito da Uomini e Donne, Far Away e Amici, con la soap inserita tra due programmi ormai consolidati nella programmazione di Canale 5.
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Per i fan cambia quindi l’orario: dal 21 settembre bisognerà ricordarsi di sintonizzarsi attorno alle 16:05 per non perdere l’appuntamento con Far Away.
E attenzione, perché il futuro della Serie Tv ambientata in Turchia potrebbe riservare altre sorprese: nelle prossime settimane potrebbero infatti arrivare ulteriori modifiche al palinsesto.
La domanda ora è una sola: la soap resterà confinata al pomeriggio oppure Mediaset potrebbe pensare anche a una collocazione in prima serata? Lo scopriremo presto.