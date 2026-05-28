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“Famiglie in Festa”: a Foggia una serata di musica, solidarietà e condivisione ai Campi Diomedei

Foggia, 27 maggio 2026 – L’Associazione Puzzle d’Amore ETS, presieduta dall’organizzatrice dell’iniziativa Miriam Ventura, presenta “Famiglie in Festa”, un evento dedicato alla valorizzazione delle famiglie e al rafforzamento dei legami sociali attraverso musica, intrattenimento e momenti di condivisione.

L’appuntamento è fissato per domenica 31 maggio alle ore 20:00 presso i Campi Diomedei, uno dei luoghi simbolo della socialità cittadina.

La serata sarà caratterizzata da musica dal vivo, spettacolo e intrattenimento con la partecipazione di artisti e ospiti tra cui Miriam Ventura, Filippo Mendolicchio e Pierluigi Martire, insieme all’Elhits Band, Giovanna Russo, Sophia Renna, Antonio Niro, Enzo Nota, Ilaria Massimo, Carla Luciani, Mirna Colecchia, Giovanni e Roberta Mancini, Gabriele Bonfitto e il DJ Daniele Marasco.

Al centro dell’evento ci saranno però le famiglie, autentiche protagoniste della manifestazione, chiamate a vivere un momento di incontro, riconoscimento e partecipazione attiva. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere valori di inclusione, solidarietà e comunità, offrendo al tempo stesso un’occasione di festa aperta a tutti.

“Famiglie in Festa” si propone quindi come un appuntamento che unisce intrattenimento e impegno sociale, con l’intento di rafforzare il senso di appartenenza e la rete di sostegno tra cittadini e realtà associative del territorio.

#FamiglieInFesta