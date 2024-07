Famiglia di cittadini della Repubblica Ceca salvati su una barca alla deriva dalla GdF di Vieste

Famiglia di cittadini della Repubblica Ceca salvati su una barca alla deriva. Il Cav. Uff. Riccardo di Matteo, Console Onorario della Repubblica Ceca per la Puglia, ringrazia i militari della GdF di Vieste

Il Cav. Uff. Riccardo di Matteo, Console Onorario della Repubblica Ceca per la Puglia, Delegato del Corpo Consolare per la città di Foggia e provincia e per la Bat, desidera esprimere «un vivo ringraziamento al Reparto Operativo Aeronavale di Bari, in particolare, la Seconda Squadra Unità Navali di Vieste della Guardia di Finanza, Battello BSO 134 in servizio a Vieste, per il loro pronto intervento, che ha permesso di salvare da una situazione rischiosissima, in mare, una famiglia di cittadini della Repubblica Ceca. A questi ultimi, con un pensiero particolare ai tre bambini, va la mia vicinanza. Sono davvero felice che tutto si sia risolto per il meglio, nonostante lo spavento che hanno avuto».

Prosegue «Come Console Onorario, il mio compito è quello di assistere in ogni momento e situazione i cittadini della Repubblica Ceca, diventando il loro punto di riferimento. Sarò felice di accogliere l’intera famiglia in Consolato, a Bari, per poter parlare con loro e festeggiare lo scampato pericolo».