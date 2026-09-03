Falsissimo, chiuso il profilo Instagram di Corona: la reazione durissima di Belén

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La nuova puntata di Falsissimo ha scatenato una tempesta mediatica che sta travolgendo Fabrizio Corona e Belén Rodriguez. La showgirl, dopo aver visto il proprio nome e quello della sua famiglia al centro dell’episodio pubblicato su YouTube, ha reagito con una durezza mai mostrata prima. Nel giro di poche ore il profilo Instagram utilizzato da Corona è stato chiuso, e Belén ha rivendicato pubblicamente l’intervento dei suoi avvocati, annunciando che la battaglia è appena iniziata.

A questo punto è inevitabile chiedersi: perché il profilo di Corona è stato oscurato? Qual è stata la reazione di Belén? E cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane dopo l’escalation seguita alla puntata di Falsissimo?

Perché è stato chiuso il profilo Instagram di Fabrizio Corona e cosa c’entra Falsissimo

La chiusura del profilo Instagram utilizzato da Fabrizio Corona non è stata un evento casuale. L’account, collegato alla sua testata Dillinger News, era diventato il suo canale principale dopo la sospensione del profilo ufficiale avvenuta mesi fa. La piattaforma aveva già adottato misure restrittive in seguito allo scontro tra Corona, Mediaset e Alfonso Signorini, vicenda finita anche davanti alla magistratura.

Dopo la pubblicazione dell’ultima puntata di Falsissimo, interamente dedicata alla vita privata di Belén Rodriguez, la situazione è precipitata. La showgirl aveva già chiesto a Corona di non coinvolgere la sua famiglia e i suoi figli, avvertendolo che avrebbe reagito con fermezza. Quando il video è stato diffuso, Belén ha deciso di procedere legalmente e ha chiesto ai suoi avvocati di intervenire per ottenere la chiusura dell’account utilizzato dall’ex re dei paparazzi.

Il profilo è scomparso nel giro di poche ore. Belén ha confermato l’operazione con un messaggio diretto ai suoi follower, spiegando che la decisione è stata presa per tutelare la propria immagine e la serenità dei suoi figli. La chiusura dell’account rappresenta il primo atto concreto di una battaglia che la showgirl ha annunciato di voler portare avanti senza esitazioni.

La reazione di Belén dopo Falsissimo: “Non avrò pietà, il gioco è finito”

La risposta di Belén Rodriguez è stata immediata e durissima. La showgirl ha pubblicato una serie di messaggi sui social, poi rimossi, nei quali ha accusato Corona di aver superato ogni limite. Ha spiegato di aver agito insieme ai suoi avvocati per far chiudere il profilo e ha annunciato che l’intervento non sarà l’ultimo.

Le sue parole hanno lasciato poco spazio alle interpretazioni: “Non avrò pietà. Il gioco è finito. Pagherai per il male che hai fatto a troppe persone”. Un messaggio che segna una rottura definitiva tra i due, dopo anni di rapporti altalenanti e tentativi di mantenere un equilibrio.

La puntata di Falsissimo ha toccato temi molto delicati, coinvolgendo la famiglia di Belén, la sorella Cecilia e il marito Ignazio Moser. La showgirl ha smentito tutte le ricostruzioni diffuse da Corona, negando di aver mai condiviso con lui informazioni private dopo la fine della loro relazione. Ha inoltre confermato di aver sporto denuncia e di voler procedere per vie legali per proteggere i suoi figli, Santiago e Luna Marì.

La reazione di Belén non è stata solo emotiva, ma strategica. Ha scelto di intervenire pubblicamente per chiarire la propria posizione e per mostrare che non intende tollerare ulteriori attacchi alla sua vita privata.

La fine di un equilibrio e cosa potrebbe accadere dopo il caso Falsissimo

Il rapporto tra Belén Rodriguez e Fabrizio Corona ha attraversato fasi molto diverse negli ultimi quindici anni. La loro storia d’amore, iniziata nel 2009, è stata una delle più seguite della cronaca rosa italiana. Dopo la rottura del 2012, i due avevano mantenuto un rapporto intermittente, fatto di momenti di dialogo e lunghi silenzi.

L’ultima puntata di Falsissimo ha però segnato un punto di non ritorno. Belén ha deciso di interrompere ogni forma di tolleranza e di reagire con fermezza, mentre Corona ha continuato a diffondere contenuti che la showgirl considera falsi e lesivi della sua immagine. Anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno valutando se procedere legalmente, segno che la vicenda potrebbe allargarsi ulteriormente.

La chiusura del profilo Instagram di Corona è solo il primo capitolo di una battaglia che potrebbe proseguire nelle sedi giudiziarie. Belén ha annunciato che non si fermerà e che intende tutelare la propria famiglia da ogni forma di esposizione non autorizzata.

Il caso Falsissimo, nato come format digitale, è diventato un terreno di scontro che coinvolge avvocati, redazioni, piattaforme social e una storia personale che sembrava ormai appartenere al passato. La tensione è altissima e gli sviluppi delle prossime settimane potrebbero ridefinire completamente il rapporto tra i due protagonisti.