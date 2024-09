“Facile puntare il dito contro il cattivo operato degli operatori e della macchina amministrativa” le parole dell’Ass. Valentino

“Facile puntare il dito contro il cattivo operato degli operatori e della macchina amministrativa. Difficile ammettere che nella nostra città regna l’ inciviltà più assoluta. L’ inciviltà e il totale disprezzo per il bene pubblico che spinge il corto di mente, o i corti di mente, a lasciare nei cestini in pieno centro storico i rifiuti di casa propria ovviamente non differenziati. Ci potremmo mettere tutto l’impegno, potremmo avvalerci dei migliori dispositivi ma fino a quando esisteranno comportamenti così aberranti non migliorerà mai nulla, anzi. E ora facciamocelo tutti un bell’esame di coscienza”

L’Assessore all’Ambiente e alla Qualità della Vita Rita Valentino