Fabio Concato in concerto a San Giovanni Rotondo

Fabio Concato in concerto, lunedì 19 agosto: lo straordinario appuntamento con la musica del celebre cantautore

San Giovanni Rotondo si appresta ad ospitare il prestigioso concerto del celebre cantautore Fabio Concato, lunedì 19 agosto, alle ore 21:30, nell’incantevole cornice di Piazza Europa.

La città si prepara ad accogliere l’artista in una estate già ricca di eventi e spettacoli di grande fascino e valore culturale. “San Giovanni Rotondo Sotto le Stelle, la tua Estate da Vivere” impreziosisce il suo fitto calendario di appuntamenti con uno dei suoi eventi più importanti: riscoprire, attraverso la voce di Fabio Concato, la storia della nostra tradizione musicale, la meraviglia della canzone d’autore.

Fabio Concato, in concerto quest’anno con il Musico Ambulante Tour, è un cantautore cardine della storia della musica italiana, Premio Lumezia 2007 e Ambrogino D’Oro 2020, ha pubblicato più di 120 canzoni, da lui cantate, e oltre 40 fra cover e duetti. Il singolo “Domenica Bestiale” gli valse la popolarità nel 1982, in una carriera in continua ascesa e che dura ancora oggi.

«Per San Giovanni Rotondo è un incredibile onore avere ospite Fabio Concato, in un concerto che, siamo sicuri, sarà capace di incontrare i gusti di una vasta platea, fra i nostri concittadini e fra i turisti, animati dal desiderio di ascoltare le canzoni del celebre artista. L’estate a San Giovanni Rotondo si impreziosisce di un concerto di grande valore culturale: siamo convinti, come amministrazione, che un cambio di passo sia possibile e già visibile dalla caratura dei nostri eventi. Dopo Concato, per questa estate, ci saranno ancora appuntamenti da non perdere». Dichiara l’assessore alla Cultura e Turismo Gennaro Tedesco.