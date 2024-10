Fabio Concato & i Musici in concerto a Mattinata

Fabio Concato & i Musici in concerto a Mattinata

SABATO 19 OTTOBRE 2024 ore 21.00

MATTINATA FG

FEXTRA – Festa dell’ Extravergine d’Oliva

CORSO MATINO

Ingresso libero

Iin occasione di FeXtra 2024 – Festa dell’Extravergine d’oliva – imperdibile appuntamento con la grande musica italiana d’autore a Mattinata in Corso Matino, dove Fabio Concato guiderà il pubblico in un viaggio carico di ricordi ed emozioni tra i suoi successi, attraverso atmosfere musicali inedite, tutte da scoprire, dalle prime canzoni fino ai brani più recenti. Con lui, sul palco, i suoi strepitosi amici Musici: Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre). Uno spettacolo da non perdere.

Fextra, Corso Matino, 91025 Mattinata FG

(nei pressi del belvedere Monte Saraceno)

