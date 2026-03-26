Ex protagonista del Grande Fratello verso Ballando con le stelle? Parla Milly Carlucci

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Ballando con le stelle è tra i programmi più amati della televisione italiana. La nuova edizione tornerà tra diversi mesi sui teleschermi di Rai 1 ma Milly Carlucci sta già pensando al cast nonostante sia impegnata con Canzonissima, attualmente in onda sulla rete ammiraglia della tv di Stato. Proprio la bionda conduttrice è stata ospite de La vita in diretta dove erano presenti anche Pierpaolo Pretelli e Barbara Rossi. In questo frangente, Alberto Matano ha fatto una proposta a Milly Carlucci in merito alla prossima edizione di Ballando con le stelle. Il conduttore de La vita in diretta ha dichiarato: “Hai già iniziato a fare i casting per Ballando con le Stelle? Chiedo perché io ho qua al tavolo un pretendente che verrebbe pure a piedi all’Auditorium… So che c’è la regola del reality, però ormai è in prescrizione quella esperienza”, facendo riferimento a Pierpaolo Pretelli, che in passato aveva preso parte al Grande Fratello.

Pierpaolo Pretelli nella nuova edizione di Ballando con le stelle? Parla Milly Carlucci

Alberto Matano ha sponsorizzato l’ex protagonista del Grande Fratello per la prossima edizione di Ballando con le stelle in programma nella prossima stagione televisiva della Rai 1. La risposta di Milly Carlucci non si fatto attendere, tanto da commentare: “Fino alla fine di aprile siamo in onda con Canzonissima, a maggio riprendiamo i nostri colloqui… Ci siamo già dati appuntamento“. Insomma, la bionda conduttrice ha lasciato la porta aperta alla possibile partecipazione del compagno di Giulia Salemi nella prossima edizione del noto programma nonostante la regola che impedisce agli ex concorrenti di reality show di parteciparvi.