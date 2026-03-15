Canzonissima, come funziona il nuovo show: niente concorrenti e il caso Cocciante

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Il ritorno di Canzonissima è uno degli eventi televisivi più attesi della primavera 2026. La Rai ha deciso di riportare in prima serata uno dei programmi più iconici della sua storia, affidandolo a Milly Carlucci e a un cast di artisti che rappresentano generazioni diverse della musica italiana.

Il debutto del 21 marzo ha però acceso un dibattito inatteso: il pubblico si è chiesto come funzioni davvero il nuovo format, perché non ci siano concorrenti e quale sia il ruolo di Riccardo Cocciante, finito al centro di un piccolo caso mediatico.

Cosa cambia rispetto alla versione storica? Perché la Carlucci ha voluto chiarire pubblicamente la struttura del programma? E cosa ha portato Cocciante a prendere posizione? Scopriamolo insieme.

Come funziona Canzonissima 2026: un format senza gara tra artisti

Il nuovo Canzonissima non è una competizione tradizionale. Milly Carlucci lo ha spiegato con chiarezza: non ci sono concorrenti, perché non sono gli artisti a sfidarsi, ma le canzoni.

Il cast è composto da interpreti che partecipano come “amici della musica”, portando sul palco brani legati al tema della puntata e raccontando la storia che li accompagna. L’obiettivo non è decretare un vincitore tra i cantanti, ma scegliere insieme quale canzone meriti di essere conservata idealmente in una “capsula del tempo”.

Il meccanismo si basa su una partecipazione collettiva. La scelta finale nasce dall’unione di tre elementi:

il voto del pubblico

il parere degli artisti presenti

il contributo di un gruppo di ospiti che commentano le esibizioni

Questo sistema rende Canzonissima un programma più narrativo che competitivo, dove la musica diventa il centro del racconto e non un pretesto per creare scontri tra big. La Carlucci ha voluto recuperare lo spirito del varietà originale, ma con un linguaggio contemporaneo che valorizza la condivisione più che la sfida.

Un altro elemento distintivo è la rotazione del cast. Alcuni artisti restano per tutte le puntate, altri compaiono solo in alcune serate, altri ancora partecipano una sola volta. Questa scelta permette di alternare volti storici e nuove generazioni, mantenendo il programma dinamico e imprevedibile.

Perché non ci sono concorrenti: la scelta di Milly Carlucci e la nuova filosofia del programma

La decisione di eliminare la figura del concorrente nasce da una riflessione precisa: evitare che un programma musicale si trasformi in una gara tra artisti già affermati.

Canzonissima vuole essere un luogo di celebrazione della musica italiana, non un’arena competitiva.

La Carlucci ha sottolineato che il cast è formato da interpreti che “portano in dono” le loro canzoni, come se ogni brano fosse un pezzo di memoria collettiva da condividere con il pubblico.

Questa impostazione risponde anche a un’esigenza narrativa: raccontare la storia dei brani, il loro significato, il contesto in cui sono nati.

Ogni artista diventa così un narratore, non un avversario. La competizione, se così si può chiamare, riguarda solo le canzoni, che vengono valutate per il loro valore simbolico e per la capacità di rappresentare un’epoca, un’emozione o un ricordo.

Il format, quindi, si allontana dai talent show e dai contest musicali che dominano la tv contemporanea, proponendo un modello più vicino al varietà classico, ma con una struttura moderna e partecipativa.

È un modo per riportare la musica al centro, senza pressioni, senza classifiche rigide e senza la necessità di “battere” qualcuno.

Il caso Riccardo Cocciante: perché è nato il malinteso e cosa succede davvero

Il ritorno di Canzonissima è stato accompagnato da un piccolo caso mediatico legato a Riccardo Cocciante. Il suo nome era apparso nei promo Rai come parte del cast, e molti avevano interpretato la sua presenza come quella di un concorrente.

L’artista, però, ha chiarito pubblicamente che non parteciperà in gara, ma come ospite speciale.

La sua precisazione ha generato un’ondata di commenti, tanto da spingere Milly Carlucci a intervenire per chiarire definitivamente la questione. La conduttrice ha spiegato che nessun artista è un concorrente, perché il programma non prevede una sfida tra interpreti.

Cocciante, come gli altri, porterà una canzone e una storia, senza essere sottoposto a una competizione diretta. Il malinteso nasce probabilmente dal linguaggio promozionale utilizzato nei primi spot, che lasciava intendere una partecipazione più tradizionale.

In realtà, Cocciante sarà presente solo in alcune puntate, come previsto dal format che prevede un cast variabile. La sua presenza resta comunque uno dei punti di forza della nuova edizione, soprattutto in un anno in cui l’artista celebra traguardi importanti della sua carriera.

Il caso, pur essendo nato da un equivoco, ha contribuito a far emergere la vera natura del programma: un viaggio nella musica italiana, non una gara.