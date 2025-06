Ex professoressa de L’Eredità: annunciato gender reveal in diretta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Caterina Balivo ha organizzato un emozionante gender reveal in diretta televisiva per Ludovica Caramis, ex Professoressa de L’Eredità, ora incinta di otto mesi.

Il gender reveal di Ludovica Caramis

La conduttrice 45enne, ospite a La Volta Buona, ha accolto Ludovica, 33 anni, arrivata in studio con il pancione ben evidente, e insieme a Chiara Giallonardo, anche lei in dolce attesa a 46 anni, ha svelato che il bebè sarà una femminuccia. La Caramis, che ha annunciato la gravidanza sui social pochi giorni prima, ha condiviso la gioia di questa nuova attesa, ricordando il suo primo figlio Leone, nato nel 2020, e il suo ritorno alla televisione dopo cinque anni di assenza. La showgirl ha raccontato le difficoltà di aver seguito il marito, all’epoca calciatore del Genoa, trasferendosi da Roma a Genova durante le restrizioni del Covid, e di aver dedicato molto tempo alla famiglia. La scoperta del sesso, accompagnata da coriandoli rosa e applausi, ha suscitato grande emozione nello studio. Ludovica ha espresso tutta la sua felicità, confidando che il suo piccolo Leone desiderava una sorellina, rendendo questa notizia ancora più speciale per tutta la famiglia.