Ex gieffino rimprovera Javier Martinez: “Chiama ogni tanto”, ecco chi

Javier Martinez ed Helena Prestes continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano dopo essere uscito da ormai diverso tempo dalla casa del Grande Fratello dove hanno raggiunto le fasi finali. La coppia è finita al centro di un commento da parte di un ex gieffino, che ha condiviso con loro l’esperienza all’interno del reality show targato Mediaset. Si tratta di Bernardo Cherubini, che con gli Helevier aveva stretto un rapporto sincero. Proprio l’uomo ha lasciato un commento su Instagram sotto il post di Chi riguardante l’intervista alla coppia. Il fratello di Jovanotti ha scritto: “Belli”. Di qui, è arrivata la reazione di Javier che ha risposto: “Bernaaaaa“. La risposta di Bernardo non si è fatta attendere, tanto da scrivere: “Come stai hermano? Ti ho visto a Verissimo. Siete bellissimi insieme. Vi voglio bene! Chiama ogni tanto mi fa piacere lo sai! A ok ho il tuo numero ti chiamo io in questi giorni così mi racconti.”

Javier Martinez e Helena Prestes erano stati ospiti di Verissimo

Bernardo Cherurbini ha ammonito scherzosamente Javier Martinez a farsi sentire di più. Proprio il pallavolista argentino e Helena Prestes erano stati ospiti due settimane fa di Verissimo. In quel frangente, gli Helevier avevano aggiornato i telespettatori in merito alla loro storia d’amore. La coppia aveva rivelato di essere andati a vivere a Terni dove lui è in procinto di iniziare il campionato di volley. In quel frangente, l’uomo aveva dichiarato le seguenti parole: “Non voglio aspettare troppo. Sogno il matrimonio e anche una famiglia. Entro l’anno? Vediamo, ma la proposta arriverà.” Nel frattempo, la coppia ha ottenuto un grande successo ieri quando hanno partecipato a Roma Sposi, la fiera del matrimonio più importante in Italia.