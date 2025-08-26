Ex gieffino e la dedica speciale per Helena Prestes: “Mi manca…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata tra le grandi protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, che farà ritorno a fine settembre con la conduzione di Simona Ventura. La modella brasiliana si trova attualmente in America in compagnia di Javier Martinez, il fidanzato conosciuto nel reality show e con il quale fa coppia da ormai 6 mesi. Nel corso della giornata di ieri, la 35enne ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram dei giorni passati a New York. In alcune foto, Helena Preste la si vede davanti a Times Square mentre in altre su di un set per prendere parte ad una nuova campagna internazionale. Neanche a dirlo, la carrellata di foto ha scatenato sia la reazione dei fan che di un ex gieffino. Si tratta di Clayton Norcross, che ha partecipato insieme alla modella all’ultima edizione del Grande Fratello. L’uomo si è reso protagonista di una dedica speciale nei confronti della donna.

Clayton Norcross e la dedica per Helena Prestes

Clayton Norcross ha commentato l’ultima post di Helena Prestes con dolcissime parole. L’attore americano conosciuto in Italia per il ruolo di Thorne in Beautiful ha scritto il seguente messaggio: “Ciao dalle Hawaii Helena, mi manca il tuo sorriso”. I due avevano stretto un bel rapporto d’amicizia all’interno della casa più famosa d’Italia. L’attore era uscito nelle fasi iniziali del programma a differenza della modella brasiliana che aveva raggiunto la finale persa solo contro Jessica Morlacchi. Nonostante la fine del reality show avvenuta da ormai molti mesi, i due sembrano essere rimasti in contatto.