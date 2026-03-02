Ex gieffino al veleno contro le coppie del Grande Fratello: “Mi dà fastidio…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I protagonisti del Grande Fratello continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. In questo momento stanno facendo molto parlare le dichiarazioni rilasciate da Francesco Rana a Casa Lollo. Il vigile che ha partecipato alla scorsa edizione del reality show ha usato parole al veleno nei confronti delle coppie. L’uomo ha riferito di essere stufo che si parli soltanto di Omer e Rasha, Jonas e Anita e Grazia e Mattia. Francesco Rana ha dichiarato senza tanti peli sulla lingua: “Una volta finita, si parla solo di ship. Ma il Grande Fratello non lo hanno fatto solo le ship: l’ho fatto anche io, l’ha fatto Kingrana, l’ha fatto Giulia, l’ha fatto Simone, Giulio, Matteo, Flaminia, Ivana… Abbiamo fatto tanto per il programma. lo dico ai fan delle ship: guardate anche gli altri concorrenti, guardate cosa hanno portato. Abbiamo lasciato un segno. Vedere parlare sempre e solo di ship mi dà fastidio. lo sono stato sette puntate e in ogni puntata mi sono preso una clip: i segnali li ho dati, il percorso c’è stato. Però poi finisce e si parla solo di quello. Non è giusto”.

Francesco Rana parla della sua esperienza al Grande Fratello

Sempre a Casa Lollo, Francesco Rana ha dato un commento in merito alle coppie formate all’interno del programma. Il vigile barese ha dichiarato: “Io mi limito a giudicare quello che ho visto in Casa, perché fuori la vita é loro e non è competenza mia. Sono contento per tutte le coppie che si sono create e auguro il meglio. In Casa mi sembrava tutto un po‘… non cosi vero. Fuori non lo so. Pero se sono felici loro, siamo felici tutti.” L’uomo ha concluso parlando della sua esperienza all’interno del Grande Fratello, dichiarando: “Io sono un patito del Grande Fratello: ho visto tante edizioni. Spero che quella nuova sia fenomenale, fantastica come la nostra. Per me la nostra è stata un po’ unica, un ritorno al passato. Io ho cercato di portare determinati valori che vedevano nelle edizioni passate. E forse questo mi ha penalizzato“