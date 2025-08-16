Ex gieffina incorona Helena Prestes: “La più bella”, il messaggio social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes si sta godendo le meritate vacanze in seguito alla sua partecipazione all’ultima edizione del Grande fratello dove ha sfiorato la vittoria. Dopo aver siglato diverse collaborazioni con importanti brand di moda che l’hanno portata a girare l’Italia e l’estero, la modella brasiliana si gode qualche giorno di relax in compagnia di Javier Martinez, il compagno conosciuto all’interno del reality show di Mediaset. Gli Helevier si trovano a bordo di un veliero che sta navigando le acque della Sardegna e della Corsica. Proprio in occasione di Ferragosto, Helena Prestes ha stupito i suoi fan postando una foto nel suo profilo Instagram a bordo dell’imbarcazione con la seguente didascalia: “set sail heavy, returned light”. Nella foto la si vede indossare un bikini celeste e solo un velo di trucco. In breve tempo, il post ha scatenato i commenti dei fan e da parte di un’ex gieffina.

Stefania Orlando ha commentato l’ultima foto della compagna di Javier pubblicata nel suo profilo Instagram. L’opinionista ha scritto il seguente commento: “la più bella” sotto la foto pubblicata dalla modella brasiliana. Le due donne sono diventate molto amiche all’interno della casa del Grande fratello. Le due si erano fatte forza a vicenda durante alcuni momenti difficili all’interno del programma. Proprio Stefania Orlando aveva sponsorizzato la vittoria della 35enne nel corso di un’ospitata a Pomeriggio Cinque. In quell’occasione, la donna aveva dichiarato le seguenti parole: “Spero che vinca Helena Prestes perché è una donna vera, una donna anche molto dura ma che ha pagato per un suo errore. Lei era stata mandata via dal pubblico, ma lo stesso pubblico l’ha fatta rientrare ed io spero che sia lei a vincere”.