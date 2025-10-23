Ex gieffina elogia Helena Prestes: “Atomica”, ecco chi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a sorprendere il pubblico italiano. La donna è reduce da due giorni a Milano dove ha preso parte ad un evento in un noto ristorante di Piazza Duomo dove erano presenti altre protagoniste del mondo dello spettacolo. La modella brasiliana ha optato per un look super sexy che ha fatto molto parlare i suoi fans ed ha suscitato la reazione di molte ex gieffine, che hanno condiviso con lei l’esperienza al Grande fratello. In particolare, Jessica Morlacchi ha lasciato un commento su Instagram sotto il post pubblicato da Helena Prestes sull’evento. La cantante romana ha scritto: “Atomica”. Anche Pamela Petrarolo che Stefania Orlando hanno elogiato la bellezza della compagna di Javier Martinez pubblicando un loro commento sotto il suo post.

Jessica Morlacchi è rimasta in contatto con Helena Prestes

Jessica Morlacchi ha dimostrato di essere rimasta in contatto con l’ex gieffina in seguito all’esperienza fatta nella casa del Grande fratello. In quel frangente, le due donne fecero molto discutere per l’episodio del lancio del bollitore. La modella brasiliana aveva lanciato l’oggetto verso la cantante romana, rea di continuare ad offenderla nel corso di una cena. Un episodio che portò all’allontanamento di entrambe dal programma fino al loro ripescaggio. A distanza di mesi, ecco che Jessica Morlacchi è tornata a parlare di quell’esperienza in televisione, dichiarando le seguenti parole: “può capitare di andare fuori di testa, com’è successo a me e di dire delle parole forti. Io mi ricordo una cosa quando dissi ad Helena Prestes che sei una persona crudele. No, vabbè io quando ho visto questo video a casa .. Io le devo chiedere scusa ma si possono dire parole del genere? Le parole hanno un peso.”