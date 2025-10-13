Ex gieffina demolisce gli Shailenzo e su Helena Prestes e Javier Martinez dice che…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I protagonisti della scorsa edizione del Grande fratello continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. In particolare, un’ex gieffina ha rilasciato un’intervista radiofonica al programma Non succederà più condotto da Giada Di Miceli dove si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. Si tratta di Stefania Orlando, la quale ha ammesso di essersi pentita di aver rifatto il reality show di Mediaset, dichiarando in questo modo: “Mi sono pentita di aver accettato, ma lo rifarei perché comunque per me sono tutte esperienze. Al di là del lavoro sono momenti importanti di crescita personale. Il Grande Fratello, se lo si prende come esperimento umano, ti mette davvero alla prova con te stesso“. Stefania Orlando ha quindi parlato degli amori nati all’interno della casa, facendo un paragone tra gli Shailenzo e gli Helevier.

Stefania Orlando demolisce gli Shailenzo mentre elogia Helena e Javier

Stefania Orlando ha rilasciato un’intervista a Non succederà più dove ha parlato della coppie nate nella scorsa edizione del Grande fratello. L’ex gieffina ha demolito gli Shailenzo, dichiarando in questo modo: “Io avevo delle perplessità su di loro già prima di entrare nella Casa, e poi ho voluto capire meglio. Secondo me Shaila Gatta era più innamorata, mentre Lorenzo Spolverato non lo era davvero. C’era attrazione, ma non amore.” Parole più dolci per Helena Prestes e Javier Martinez, che ha ammesso di aver visto in occasione delle nozze di Luca Calvani in Toscana. L’ex gieffina ha dichiarato: “Li ho visti di recente, sono molto innamorati e progettano tante cose insieme. Una bellissima coppia.”