Ex dipendenti Ase di Manfredonia a tempo determinato chiedono la stabilizzazione

Una manifestazione pacifica di ex dipendenti a tempo determinato dell’Ase di Manfredonia è andata in scena questa mattina, in piazza del Popolo, a pochi passi dal Comune, allo scopo di sensibilizzare il Sindaco, su una annosa problematica, che si trascinerebbe dall’anno 2021.

All’epoca venne bandito un concorso a seguito del quale vi furono vincitori dello stesso, assunti immediatamente a tempo indeterminato mentre diversi altri, in graduatoria, sono stati utilizzati in questi anni con contratti a tempo determinato trimestrali, quindi, interruzione e ripristino del rapporto di lavoro sempre a tempo determinato.

Secondo la prospettazione dei fatti da parte di Giuseppe Lovino, negli incontri intercorsi in questi mesi con il Sindaco, sembrerebbe che sia stata loro prospettata la possibilità di stabilizzazione a tempo determinato che invece tarda ad essere concretizzata.

Vi sono sedici famiglie che attendono e che versano in grave difficoltà economiche, poiché senza lavoro, è quanto rilevato da Giuseppe ed all’unisono dai colleghi in stato di disoccupazione.

Vi sarà un felice epilogo della vertenza? Quali gli impedimenti alla stabilizzazione degli ex dipendenti ASE? La parola al Sindaco per eventuali repliche.

di Antonio Castriotta