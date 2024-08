Evviva, abbiamo i gironi

Ho voluto sfidare i malandati posteriori pur di assistere alla prima del mio amico Antonio Castriotta, allorché si cimentava nella presentazione dell’organigramma della beneamata edizione 2024/25.

Non ho potuto resistere al dolore impellente, nemmeno sotto la tortura di un odore soave di un panino con la mortadella ingraziato dal buon Tonino Sireno.

Ho tagliato la corda perché dovevo camminare e ci ho rimesso mezz’ora per arrivare in quel della Tribuna, vieppiù l’aurea di alcuni guitti e leccaculi indefessi mi sfracellava le budella.

Oggi sono usciti finalmente i gironi, e Don Antonio di Vincenzo mi ha sfottuto amaramente.

Il sottoscritto, vecchio balordo di stampo genoano, aveva vaticinato un girone adriatico. Invece è arrivato il solito pugliese con qualche aroma campano-lucano.

Ed allora prima che il gallo canti, tradisco la mia pigrizia di ex prosatore per cimentarmi in un piccolo pamphlet del nostro epikoinos (per i canidi di una certa schiatta che so io, la parola significa libello di carattere politico-satirico).

Innanzitutto mi devo complimentare con il patron Gianni Rotice perché erano tanti anni che non si vedeva una presentazione degna di questo nome, e soprattutto una squadra allestita per tempo.

E gli sforzi per addivenire al passaggio dalla Cava a Stadio, gli fanno pure onore. Non mi piacciono però le maglie, anche se ho tentato di dare un nesso storico cercando di parlare con il fac totum Matteo Palumbo, ma il suo iperattivismo ha aggirato le mie deduzioni… me le terrò per me!.

Annuntio vobis gaudium magnum habemus “i gironi”: non abbiamo mai giocato con il comprensorio amalfitano, nemmeno contro l’Ugento, e neanche contro l’Acerrana e l’Ischia.

Questo è quanto. Delle trasferte che Don Antonio avrà modo di effettuare con Silvio e Alessandro (Tonino nen ge’ veje), degne di nota saranno quelle con la nazionale della costiera, che eliminò qualche mese orsono il Bisceglie dell’amico Pinuccio.

I penisolani giocano a Maiori ed allora vale la pena fermarsi a Minori per assaggiare la torta ricotta e pera, e comprare qualche limone nei chioschetti sulla strada.

A pranzo consiglierei una sosta a Cetara ed assaporare spaghetti con colatura di alici.

Quando andrete ad Acerra, se potete allungate di qualche chilometro ed andate a vedere il bellissimo anfiteatro romano di Santa Maria Capua Vetere (chiamata anche l’altra Roma), secondo per dimensioni al Colosseo.

Ischia invero è una bella chicca che va visitata tutta. Ma vi consiglio la Torre Guevara, il Castello Aragonese e la Cattedrale.

Ugento è un’altra novità per il Manfredonia. Se potete e fa ancora caldo, andate presso la spiaggia detta i caraibi del salento di Torre San Giovanni.

Ricordo che negli anni ’80 un avversario storico del Volley nostrano era il Victor Village. Ebbene, concludiamo questa sintesi perché sono stato vinto da Kronos, e mi accingo a chiudere definitivamente il mio libro di statistiche.

Non vedo l’ora di incendiare il tutto nella pubblica piazza, ohibò, alla faccia dei novelli decurioni di questa landa.

Per eventuali delucidazioni, rivolgersi al Dott. Prof. Giovanni Ognissanti – Archivio Storico Sipontino.