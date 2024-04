Everywhere I Go anticipazioni, Azmiye nel panico: Demir non glielo perdona

Nella puntata di oggi i fan della serie televisiva turca “Everywhere I Go – Coincidenze d’amore” avranno l’opportunità di tuffarsi in un nuovo emozionante episodio su Mediaset Infinity. Prima di immergerci nelle anticipazioni della prossima puntata di Everywhere I Go, è importante ricordare cosa è accaduto nell’episodio precedente.

Il famoso corteggiatore segreto non si presenta all’appuntamento con Selin, lasciando la giovane delusa e confusa. Mentre Selin aspetta nel ristorante, Demir si trova nello stesso locale. Le ragazze cercano Burak per chiedere il suo supporto a Selin, ma proprio in quel momento, Demir raduna il coraggio e decide di confessare i suoi sentimenti per lei.

Anticipazioni Everywhere I Go, nuovi sviluppi e intrighi al cardiopalma

Nell’episodio di oggi, lunedì 29 aprile, Demir nota un altro pacchetto regalo sulla scrivania di Selin e decide di indagare. Chiede ad Azmiye la lista completa delle consegne effettuate alla Artemim, gettando la donna nel panico. Azmiye avverte le altre ragazze, Leyla e Firuze, e insieme decidono di organizzare una cena per Selin e Demir.

Con le cose che sembrano andare bene tra i due, vogliono evitare qualsiasi discussione che potrebbe allontanarli. Ma cosa nasconde davvero Azmiye? E quali segreti verranno svelati durante questa cena? Gli spettatori saranno sicuramente in ansia per scoprire cosa accadrà in questo episodio ricco di suspense e colpi di scena.