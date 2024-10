EVENTI NATALIZI 2024: IL COMUNE DI MANFREDONIA LANCIA IL BANDO PER UNA CITTÀ TUTTA DA VIVERE

La Città di Manfredonia lancia un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla realizzazione del Calendario degli Eventi Natalizi 2024.



L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale, intende arricchire l’offerta culturale, artistica e ricreativa della città, valorizzando le eccellenze locali e coinvolgendo la comunità in un programma che animerà il territorio dal mese di dicembre fino alla conclusione delle festività natalizie.

“Quest’anno vogliamo dare risalto alla creatività e al coinvolgimento delle realtà associative, imprenditoriali e culturali di Manfredonia. Il Natale non è solo un momento di festa, ma un’occasione per rafforzare il senso di comunità e valorizzare le nostre tradizioni. Invitiamo tutti coloro che hanno a cuore il nostro territorio a partecipare con proposte innovative che possano attrarre cittadini e turisti, promuovendo al contempo lo sviluppo culturale e socio-economico della nostra città,” dichiara l’Assessora al Welfare di Comunità e Cultura, Maria Teresa Valente.

Il bando è rivolto a cittadini, associazioni, cooperative sociali, fondazioni, artigiani e commercianti, con la possibilità di presentare progetti legati a diverse forme di espressione artistica e culturale, tra cui musica, teatro, esposizioni, enogastronomia e animazione per tutte le età.

L’Assessore al Turismo e Grandi Eventi, Francesco Schiavone, sottolinea: “Questo avviso rappresenta un’opportunità unica per promuovere Manfredonia come destinazione attrattiva durante le festività. Gli eventi natalizi saranno un’occasione per destagionalizzare il turismo, aumentando la visibilità del nostro territorio e offrendo esperienze coinvolgenti sia per i residenti che per i visitatori.”

Le proposte potranno essere presentate fino al 31 ottobre 2024 presso il protocollo del Comune di Manfredonia o tramite PEC all’indirizzo protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it.