Evaristo Beccalossi, chi è la figlia Nagaja: età, carriera e vita privata della sua erede più amata

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La scomparsa di Evaristo Beccalossi ha lasciato un vuoto profondo nel mondo del calcio e nel cuore dei tifosi nerazzurri, ma anche nella vita delle due donne che gli sono state accanto fino all’ultimo: la moglie Danila e la loro unica figlia, Nagaja Beccalossi. Una figura riservata, elegante, cresciuta lontano dai riflettori pur vivendo accanto a un’icona dello sport italiano. Eppure, negli anni, Nagaja ha costruito un percorso tutto suo, diventando un volto riconosciuto del giornalismo sportivo e una presenza costante nell’universo Inter.

Chi è davvero Nagaja Beccalossi? Qual è stata la sua carriera e come ha vissuto il rapporto con un padre così amato? E cosa sappiamo della sua vita privata, sempre protetta con grande discrezione? Scopriamolo insieme.

Chi è Nagaja Beccalossi: età, origini e il legame indissolubile con suo padre

Nata nel 1981 a Brescia, Nagaja Beccalossi è l’unica figlia di Evaristo e della moglie Danila, una coppia unita da un amore lungo una vita. Il suo nome, particolare e affascinante, ha origini indiane e significa “figlia della montagna”, una scelta che l’ex numero 10 dell’Inter aveva raccontato con orgoglio, spiegando come lui e la moglie cercassero un nome unico per una bambina che consideravano un vero gioiello.

Nagaja è cresciuta in un ambiente familiare protetto, lontano dal clamore mediatico che circondava il padre. Evaristo, infatti, ha sempre difeso la sua privacy, preferendo che la sua vita domestica restasse un luogo intimo e sereno. Nonostante ciò, il legame tra padre e figlia è sempre stato fortissimo. Durante la lunga malattia che ha colpito Beccalossi nel 2025, Nagaja è stata una presenza costante, insieme alla madre, accompagnandolo nei mesi più difficili e restando al suo fianco fino all’ultimo giorno.

La sua figura è diventata, negli anni, un punto di riferimento per il padre, che parlava di lei con affetto e ammirazione. Una figlia unica, nel nome e nella realtà, che ha saputo costruire la propria identità senza mai rinnegare le sue radici.

La carriera di Nagaja figlia di Evaristo Beccalossi: dagli esordi a Telelombardia all’Inter

Il percorso professionale di Nagaja è iniziato presto, quando nel 2001 ha mosso i primi passi nel mondo del giornalismo sportivo. Dopo l’iscrizione all’Albo dei pubblicisti, è entrata a Telelombardia, dove ha lavorato per sei anni come conduttrice e giornalista, occupandosi soprattutto di calcio. La sua competenza, unita a una presenza elegante e mai sopra le righe, l’ha resa rapidamente un volto riconoscibile per gli appassionati di sport.

La svolta è arrivata nel 2007, quando è stata scelta da Inter Channel, la rete ufficiale della squadra che aveva reso celebre suo padre. Un passaggio naturale, quasi simbolico, che ha permesso a Nagaja di unire la sua professionalità al mondo che aveva respirato fin da bambina. Ha seguito la squadra a San Siro, in trasferta, nelle conferenze stampa e nei momenti più importanti della stagione, diventando una delle giornaliste più apprezzate dell’ambiente nerazzurro.

Oggi lavora nell’ufficio stampa dell’Inter, un ruolo che richiede precisione, affidabilità e una profonda conoscenza del club. Una posizione che testimonia la stima che la società ha nei suoi confronti e che conferma quanto Nagaja sia riuscita a costruire una carriera solida, indipendente dal cognome che porta.

Vita privata e rapporto con la famiglia: chi è Nagaja lontano dalle telecamere

Nonostante il suo lavoro la porti spesso davanti alle telecamere, Nagaja Beccalossi ha sempre mantenuto una grande riservatezza sulla sua vita privata. È una scelta che rispecchia quella dei suoi genitori, che hanno sempre protetto la loro famiglia dal clamore mediatico. Di lei si conosce soprattutto il lato professionale, mentre quello personale resta custodito con discrezione.

Ciò che è evidente, però, è il legame profondo con i suoi genitori. Durante la lunga malattia di Evaristo, Nagaja è stata una presenza costante, accompagnandolo nei giorni più difficili e sostenendo la madre Danila, che ha raccontato quanto fosse stato duro affrontare il coma e il successivo periodo di confusione. La famiglia ha vissuto mesi di speranza e paura, circondata dall’affetto dei tifosi e del personale sanitario che aveva imparato a voler bene al campione.

Nagaja ha ereditato dal padre non solo la passione per il calcio, ma anche la capacità di vivere con dignità e discrezione, senza mai cercare i riflettori. Oggi continua il suo lavoro all’Inter, portando avanti un legame che unisce memoria, affetto e professionalità.