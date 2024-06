Esulta a pochi metri dal traguardo, ma viene superata: l’incredibile beffa per l’atleta spagnola

Quando ormai da diversi minuti l’azzurra Antonella Palmisano aveva trionfato nella 20 km di marcia agli Europei di atletica di Roma, seguita da Valentina Trapletti, restava ormai la medaglia di bronzo da assegnare.

E proprio lì è accaduto l’incredibile: Laura Garcia-Caro era terza, aveva indossato la bandiera spagnola ed aveva iniziato a festeggiare il bronzo, ma poi…

Alle sue spalle era ancora in gara l’atleta ucraina Lyudmila Olyanovska, che quando vede l’avversaria rallentare perché impegnata a festeggiare pare non credere ai suoi occhi.

Ed inizia lo sprint per superarla, per una beffa in mondovisione…