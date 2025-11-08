[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Estate di San Martino”: sarà così anche quest’anno?

Confermata l’estate di San Martino: l’Italia vivrà due giorni di bel tempo e temperature miti proprio a seguito dell’11 novembre.

Difatti, secondo MeteoLive, una temporanea risalita di un cuneo anticiclonico africano tra mercoledì 12 e venerdì 14, sarà in grado di far impennare le temperature sulle regioni centrali e meridionali, ma soprattutto quelle delle Isole Maggiori, che potranno sperimentare punte di 22°C, valori decisamente primaverili e comunque molto miti rispetto al periodo.

La fase tiepida persisterà sino a sabato 15, quando da ovest cominceranno a sfondare seriamente le precipitazioni legate alla saccatura. A quel punto c’è da attendersi un graduale calo dei valori su tutta la Penisola.