Esordio di settembre con il caldo

Sarà gran caldo anche a settembre: queste le ultime elaborate dai siti di informazione meteorologica tra cui IlMeteo.it.

Nel fine settimana, su quasi tutto il nostro Paese, scrive IlMeteo.it, domineranno condizioni di stabilità atmosferica, con l’alta pressione di matrice africana che nel frattempo si sarà nuovamente protesa fino alla regione alpina e rinforzata proprio sopra l’Italia. Il tempo, dunque, sarà prevalentemente soleggiato e il caldo intenso: le temperature, infatti, resteranno per lo più sopra i 30 gradi, con punte fino a 34-35 gradi al Nord, al Sud e sulla Sicilia, fino a 36-38 al Centro e sulla Sardegna, confermandosi le aree più roventi.

Ma poi scrive: secondo le proiezioni a lungo termine, il resto della prima decade di settembre si preannuncia anticiclonica, senza precipitazioni degne di nota, ma soprattutto caldissima: l’ondata di calore in azione in questo scroscio finale di agosto potrebbe così proseguire fino al 7-8 settembre, dunque almeno per tutta la prossima settimana, con un’anomalia termica notevole, in qualche caso di 10 gradi rispetto alla media stagionale.