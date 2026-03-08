Esame di maturità 2026: consigli pratici per arrivare preparati

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Per migliaia di studenti italiani torna uno degli appuntamenti più attesi e temuti: l’esame di maturità. Non si tratta soltanto di una verifica delle conoscenze acquisite durante il percorso quinquennale della scuola superiore, ma anche di una prova di maturità personale, emotiva e organizzativa. Ansia, aspettative e timori spesso accompagnano gli studenti nelle settimane che precedono l’esame. Eppure, con il giusto metodo e una preparazione equilibrata, è possibile affrontare questo momento con maggiore serenità. Alcuni semplici accorgimenti possono fare la differenza.

Come prepararsi nelle settimane prima dell’esame

L’errore più frequente che molti studenti commettono è quello di concentrare tutto lo studio negli ultimi giorni prima dell’esame. La maturità, invece, è una prova che richiede un approccio graduale e organizzato. Le settimane che precedono le prove scritte dovrebbero essere dedicate soprattutto al ripasso sistematico degli argomenti principali affrontati durante l’anno.

È utile creare un piccolo calendario di studio quotidiano, suddividendo le materie e alternando momenti di concentrazione intensa a pause necessarie per mantenere alta l’attenzione. Studiare per molte ore consecutive senza interruzioni raramente porta a risultati efficaci; al contrario, sessioni di studio più brevi ma ben organizzate permettono di memorizzare meglio i contenuti.

In questa fase è importante anche riprendere gli appunti presi durante l’anno, rivedere le verifiche svolte e confrontarsi con i manuali. Non si tratta di ristudiare tutto da capo, ma di consolidare i nuclei fondamentali delle discipline.

La prima prova scritta: comprendere e argomentare

La prima prova scritta di italiano rappresenta per molti studenti uno dei momenti più delicati dell’esame. Tuttavia, è anche la prova che consente maggiore libertà espressiva. Che si scelga l’analisi del testo, il testo argomentativo o il tema di attualità, la chiave è sempre la stessa: comprendere bene la traccia e organizzare il discorso in modo chiaro.

Prima di iniziare a scrivere, è consigliabile dedicare qualche minuto alla lettura attenta della traccia e alla costruzione di una piccola scaletta. Questo semplice passaggio aiuta a evitare digressioni e a mantenere il filo logico dell’argomentazione.

Un buon elaborato non si basa soltanto sulla correttezza grammaticale, ma soprattutto sulla capacità di collegare idee, esempi e riferimenti culturali. È proprio questa capacità di riflessione che la prova intende valutare.

La seconda prova: metodo e chiarezza

La seconda prova varia a seconda dell’indirizzo di studi e spesso rappresenta la verifica più specifica delle competenze disciplinari. Nei licei scientifici può riguardare la matematica, nei licei classici le lingue antiche, mentre negli istituti tecnici e professionali coinvolge le discipline caratterizzanti.

In questo caso il consiglio principale è quello di non farsi bloccare dall’ansia di fronte a un esercizio complesso. Anche quando una traccia sembra difficile, è utile iniziare dalle parti più familiari e procedere gradualmente. Spesso la soluzione emerge proprio durante lo svolgimento.

È fondamentale inoltre curare la chiarezza dell’elaborato: passaggi logici ben spiegati e procedimenti ordinati aiutano la commissione a comprendere il ragionamento dello studente.

Il colloquio orale: dimostrare maturità

Il colloquio orale rappresenta il momento conclusivo dell’esame e spesso anche quello più temuto. In realtà è anche la prova che consente allo studente di mostrare la propria capacità di ragionamento e di collegamento tra le diverse discipline.

Negli ultimi anni l’orale si apre con uno spunto iniziale, che può essere un documento, un’immagine o un testo. Da qui lo studente è chiamato a costruire un percorso di collegamenti interdisciplinari.

Per affrontare al meglio questa prova è utile esercitarsi a parlare ad alta voce degli argomenti studiati, cercando di costruire collegamenti tra le varie materie. Non si tratta di recitare discorsi imparati a memoria, ma di dimostrare padronanza e capacità di riflessione.

Gestire l’ansia e mantenere l’equilibrio

Uno degli aspetti più sottovalutati della maturità riguarda la gestione dello stress. Molti studenti vivono questo momento con una pressione eccessiva, temendo che l’esame possa determinare il loro futuro. In realtà la maturità rappresenta soltanto una tappa di un percorso molto più lungo.

Dormire a sufficienza, fare brevi pause durante lo studio e mantenere uno stile di vita equilibrato sono elementi che contribuiscono a migliorare anche la concentrazione. L’ansia non può essere eliminata del tutto, ma può essere trasformata in una forma di energia positiva.

Inoltre è importante ricordare che la commissione non ha l’obiettivo di mettere in difficoltà gli studenti, ma di accompagnarli verso la conclusione del loro percorso scolastico.

Un passaggio simbolico verso il futuro

L’esame di maturità resta uno dei momenti più significativi della vita scolastica. Per molti studenti rappresenta la prima vera prova pubblica di responsabilità e autonomia.

Al di là del voto finale, ciò che conta davvero è la consapevolezza del percorso compiuto negli anni di scuola superiore. Ogni maturando arriva a questo traguardo con la propria storia, le proprie difficoltà e le proprie conquiste.

Affrontare l’esame con impegno, curiosità e serenità significa trasformarlo in un’esperienza di crescita personale, oltre che scolastica.