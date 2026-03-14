Eros Ramazzotti e Max Pezzali: ricordi e innovazione nel singolo “Come nei film”

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Il 13 marzo è uscito “Come nei film”, il nuovo singolo che vede insieme Eros Ramazzotti e Max Pezzali. Il brano, tratto dall’album Una storia importante, racconta una grande storia d’amore fatta di ricordi, amicizie e momenti condivisi, evocando atmosfere nostalgiche che richiamano il passato dei due artisti.

Il significato del brano “Come nei film”

“Come nei film” è una canzone che celebra il valore dei ricordi e delle emozioni vissute nel tempo. Il testo racconta una storia d’amore intensa e duratura, paragonata a un film che scorre tra momenti felici, amicizie e tappe importanti della vita.

La collaborazione tra Ramazzotti e Pezzali unisce due icone della musica pop italiana, capaci di raccontare sentimenti e storie quotidiane che hanno segnato generazioni di ascoltatori.

Il videoclip ufficiale: un viaggio nella memoria

Il videoclip ufficiale del singolo vede i due cantanti protagonisti in una sala cinematografica mentre guardano sul grande schermo un film dedicato alle loro vite. Le immagini mostrano momenti simbolici della loro storia: dall’infanzia ai primi passi nella musica, fino al successo raggiunto negli anni.

Il video si conclude con la prima esibizione dal vivo del brano, registrata durante la tappa di Copenhagen del tour mondiale di Ramazzotti lo scorso 4 marzo.

Un videoclip realizzato con l’intelligenza artificiale

Una delle particolarità del progetto è l’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa nella realizzazione delle immagini. Alcune sequenze che ricreano momenti significativi della carriera dei due artisti sono state generate con strumenti di AI, aprendo nuove possibilità creative per la produzione dei videoclip musicali.

Il video è stato diretto da Claudio Zagarini e Giovanni Abitante e prodotto da Borotalco.tv per Sony Music. Secondo Abitante, questo progetto rappresenta una pietra miliare perché dimostra come le grandi etichette musicali stiano iniziando a integrare l’intelligenza artificiale nei processi creativi.

Il team creativo del progetto

Il videoclip nasce dalla collaborazione tra diversi professionisti del settore audiovisivo. Il progetto è stato scritto da Laura Battista e ha coinvolto:

• Matteo Stefani – produttore esecutivo

• Tommaso Spagnoli – line producer

• Marco Cataldo – VFX artist

• il team AI PROD IN LEGNO per lo sviluppo delle componenti di intelligenza artificiale

Il risultato è un videoclip che unisce linguaggio cinematografico e tecnologie generative.

I tour europei di Ramazzotti e Pezzali

Nel frattempo Eros Ramazzotti continua il suo “Una storia importante world tour”, con la prossima tappa prevista il 16 marzo a Zurigo, in Svizzera.

Anche Max Pezzali si prepara a partire per il tour europeo “Max Forever – Goes To Europe”, che inizierà il 14 aprile da Londra, nel Regno Unito.

Con “Come nei film”, i due artisti dimostrano come la musica possa raccontare il passato con uno sguardo rivolto al futuro, mescolando emozione, nostalgia e nuove tecnologie.