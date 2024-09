Ernesto distrugge matrimoni per 500 euro. Un lavoro nato per gioco e ora ha l’agenda piena.

Vuoi mandare all’aria il giorno delle tue nozze? Ci pensa Ernesto, il distruttore di matrimoni. Ernesto Reinares pubblica su una piattaforma online pubblica un annuncio in cui si offre di opporsi al matrimonio di chiunque non voglia più sposarsi. “Il servizio costa 500 euro, scrive nell’annuncio, ma il prezzo finale può lievitare nel caso che i presenti al matrimonio non la prendano bene: per ogni calcio o pugno ricevuto vanno aggiunti 50 euro”. Questa iniziativa nasce un po’ per gioco ma diventa sin da subito una cosa seria per le tantissime richieste ricevute. Il matrimonio è per tutta la vita e con l’avvicinarsi del fatidico giorno, possono insorgere dubbi e insicurezze, ma molti non osano fare il passo di annullare tutto. Ci pensa Ernesto, il distruttore di matrimoni. Ernesto si presenta alla cerimonia e con una scenetta teatrale porta via lo sposo o la sposa, dichiarando di essere il suo vero amore. Insieme all’assaggiatore di gelati, potrebbe essere il lavoro del futuro!