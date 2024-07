1000 euro per fare l’assaggiatore di gelato Maxibon per un giorno

Maxibon e la nuova trovata di marketing: 1000 euro per fare l’assaggiatore di gelato per un giorno. Già oltre 1300 le candidature presentate in un giorno.

Se da piccoli ci avessero chiesto quale sarebbe stato il lavoro dei nostri sogni, in molti avremmo certamente asserito: “L’assaggiatore di gelato“. Da oggi è possibile, ma solo per un giorno. Mille euro per fare il lavoro più goloso al mondo. L’esperienza si svolgerà il 31 luglio, in occasione del 35esimo compleanno di Maxibon, in una location esclusiva in cui l’assaggiatore di Maxibon avrà la possibilità di partecipare a una degustazione guidata da uno dei professionisti del team di Maxibon. Per presentare la propria candidatura, basterà soddisfare i seguenti requisiti: essere una persona divertente, curiosa, appassionata dei social media e, soprattutto, del Maxibon.