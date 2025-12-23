Enrique Iglesias e Anna Kournikova genitori per la quarta volta

La famiglia Iglesias-Kournikova si è allargata. Con un post su Instagram pubblicato il 22 dicembre, la coppia ha annunciato la nascita del quarto figlio. Pochi i dettagli condivisi, solo la prima foto...

La famiglia Iglesias-Kournikova si è allargata. Con un post su Instagram pubblicato il 22 dicembre, la coppia ha annunciato la nascita del quarto figlio. Pochi i dettagli condivisi, solo la prima foto del piccolo o della piccola avvolto in una coperta con il berrettino. "Il mio sole", la didascalia scelta dai genitori per condividere il lieto evento con i fan.

Enrique Iglesias e Anna Kournikova rappresentano una delle coppie famose più longeve del mondo dello spettacolo, insieme da ben 23 anni. La loro proverbiale riservatezza li ha portati anche questa volta a non rivelare il sesso o il nome del neonato.

Una storia d'amore lunga oltre vent'anni

Il nuovo arrivato si aggiunge agli altri figli che la coppia ha avuto insieme: Lucy, Mary e Nicholas. Erano diventati genitori per la prima volta nel 2017 con la nascita dei gemelli Lucy e Nicholas il 16 dicembre. Anche allora avevano scelto di mantenere il segreto sulla gravidanza, annunciando la notizia solo mesi dopo.

"Sono diventato padre 12 settimane fa e posso dirvi due cose con assoluta certezza: amo i miei bambini! Li amo moltissimo", aveva dichiarato all'epoca il cantante. Un amore che si è poi moltiplicato con l'arrivo di Mary e ora del quarto figlio.

L'arrivo del bebè era stato anticipato da fonti vicine alla coppia che avevano rivelato la grande felicità di Anna ed Enrique. "Si sono dimostrati degli ottimi genitori per i loro tre figli ed entrambi amano questo periodo", aveva raccontato una fonte esclusiva. Iglesias starebbe riprogrammando la tournée per essere più presente a casa.

La storia d'amore tra il cantante e l'ex stella del tennis è nata nel 2001 durante la realizzazione del video musicale Escape. "Quando ci siamo incontrati, anche se lei proveniva dal mondo dello sport, in un certo senso ci siamo capiti", ha raccontato Enrique. Nonostante l'amore che li lega e la famiglia che hanno creato, i due non si sono mai sposati. "Sono in una relazione felice, questo è tutto ciò che conta", ha dichiarato l'ex tennista.