ENPA Manfredonia: “Coperte ed indumenti pesanti per scaldare gli ospiti del rifugio”



Sembrava non dovesse arrivare più ma alla fine è giunto.

L’inverno!

Per noi ospiti del Rifugio Enpa è più complicato se non abbiamo tante copertine per scaldarci.

Siamo sopravvissuti al gelo degli inverni passati perché voi non ci avete mai fatto mancare il vostro aiuto.

Anche quest’anno, chiunque abbia coperte o indumenti pesanti usati, può venire presso il nostro rifugio e farcene dono.

Grazie al vostro supporto anche questo inverno potremo trovare riparo nel calore che ci donerete.