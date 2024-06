Endless love trame settimanali dal dal 23 al 28 giugno 2024

Eccoci a Endless love e alle trame settimanali dal dal 23 al 28 giugno 2024. Ozan e Zeynep comunicheranno a Zehir di voler tornare a casa da Emir, dopo avergli chiesto di perdonarli. Zehir riferirà a Kemal, che teme ci sia lo zampino di Emir. Nihan informerà suo padre che è tornata a casa e che l’accoltellamento di Leyla non è stata accoltellata per un incidente….

Onder incolpa Emir, per l’accoltellamento di Leyla

Nihan saprà che Onder incolperà Emir e gli chiederà di fare in modo che nessuno sospetti di suo marito. Kemal, troverà la camera da letto di casa sua sporca di sangue, verrà a sapere da Onder che Leyla è stata accoltellata e si recherà subito in ospedale.

Egli sospetterà che Emir sia coinvolto. Intanto, se Galip non rinuncerà ad acquistare la casa di Leyla, Onder minaccerà di rivelare che sua moglie è ancora viva. Galip rinuncerà e Leyla otterrà la casa. Kemal, armato di pistola, si intrufolerà a casa di Emir, per regolare i conti una volta per tutte.

Kemal sfida Emir ad una “roulette turca”

La sfida tra i due sarà di spararsi a vicenda, finché uno dei due non colpirà l’avversario. Nessuno dei due sarà vittorioso, uno morirà e l’altro finirà in galera, ma Nihan però finalmente sarà libera. Salih intuirà le intenzioni di Kemal e avvertirà Zeynep, il duello potrebbe portare ad un esito mortale.

La ragazza avvertirà Nihan, che interverrà separando i due contendenti e dichiarando a Kemal di voler diventare la moglie di Emir. Vildan e Zeynep continueranno a provocarsi a vicenda senza esclusione di colpi.

Ozan non sopporterà più di vedere la madre e la moglie litigare e soffrire

Ozan interverrà in difesa di Zeynep e convincerà la madre a riavvicinarsi alla nuora. La donna si recherà dai consuoceri, Huseyin e Fehime, per annunciare loro che stanno per diventare nonni e per invitarli a cena a casa sua, assieme ai futuri genitori. La famiglia di Zeynep, però, ricorderà i torti subiti da Vildan e non farà finta di nulla.

Onder e Galip si contenderanno le attenzioni di Leyla. Kemal si ostinerà a voler provare che l’aggressione a Leyla è stata ordinata da Emir. Fehime continuerà i preparativi per la cena con la quale le famiglie riunite di Zeynep e Ozan e festeggeranno la gravidanza della ragazza.

Tufan cerca di contattare Asu, ma la donna ignora la sua telefonata

Kemal deciderà di seguire Nihan ed Emir per avere conferma che Nihan stia mentendo. Asu avverte ancora una volta Emir, il quale ricatta Nihan; vorrà che la donna interpreti in modo convincente e completo il ruolo di moglie.

Nihan sorprenderà Zeynep in camera di Emir. L’uomo, per sviare i suoi sospetti, le farà credere che Zeynep abbia voluto recuperare la pistola di Kemal. Emir costringerà sua moglie a passare la notte con lui ma Nihan la passerà in bianco, vestita e seduta sul divano. Il mattino dopo uscirà per andare a correre, e al ritorno decide di andare da Emir per chiedergli di restituire la pistola di Kemal. Per la seconda volta troverà Zeynep in camera.