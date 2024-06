Grazie alle anticipazioni e trame settimanali sulle puntate di Beautiful da domenica 23 a sabato 29 giugno 2024, scopriamo che Thomas irromperà a casa della sorella per vedere il figlio. Egli riterrà di non dover chiedere il permesso per fargli visita.

Beautiful anticipazioni, Thomas minaccerà Steffy e Finn

Thomas minaccerà Steffy e Finn, la prima dichiarerà di essere imparziale nella tutela del nipote. Thomas si irriterà, alzerà la voce e Finn lo inviterà ad andarsene. Thomas minaccerà Steffy e Finn: non gli impediranno di vedere suo figlio quando vorrà. Douglas vive a casa della sorella, Thomas pretenderà di poterlo vedere liberamente, senza dover chiedere alcun permesso.

Steffy e Finn proteggeranno Douglas da ulteriori traumi e impediranno a Thomas di vedere suo figlio senza dover prima chiedere il loro permesso di fargli visita. Nel frattempo, Brooke e Taylor pranzeranno insieme a “Il Giardino”, il giovane e affascinante cameriere Hollis flirterà con Brooke, secondo l’opinione di Taylor.

Taylor sostiene che Brooke stia flirtando con Hollis, ma lei nega finché una richiesta inaspettata di Hollis sembra dare ragione proprio a Taylor. Nel frattempo, tra Thomas e Steffy c’è una forte tensione a causa di Douglas.

Taylor cerca di mediare tra i suoi due figli

Thomas si sente tradito da sua sorella Steffy e sosterrà che lei stia cercando di allontanarlo da suo figlio. In questo momento difficile per Thomas, Paris cercherà di stargli vicino. Hope, Liam e Brooke parleranno della complicata situazione del piccolo Douglas. Hollis chiederà a Deacon il permesso di frequentare Brooke.

Al ristorante “Il Giardino”, quando Hollis porterà a Brooke il pranzo, ordinato da Taylor, lui ne approfitterà per invitarla a cena. mentre Hope e Taylor saranno stupite e divertite, contro ogni previsione, Brooke accetterà. Inizierà un love story?

Beautiful anticipazioni dal 23 al 29 giugno 2024, per il momento termina qui, a presto!