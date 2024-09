Endless Love si sposta in prima serata: il cambio programmazione per la serie tv

Nuovo cambio di programmazione su Canale 5. Mediaset ha annunciato una nuova novità per quanto concerne la prima serata a partire dal mese di ottobre. In particolare, Endless Love non andrà più in onda di venerdì in prima serata. La serie tv turca che narra la storia d’amore tra Kemal e Nihan si sposterà al giovedì sera al posto del Grande Fratello. Dal mese di ottobre, non ci saranno più doppi appuntamenti del reality show condotto da Alonso Signorini sui teleschermi di Canale 5. Resta, invece, confermato l’appuntamento da lunedì al sabato di Endless Love. Per quanto riguarda la domenica, dal prossimo 29 settembre la serie tv non andrà più in onda di domenica pomeriggio per permettere la messa in onda della nuova edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi.

Endless Love, anticipazioni puntate di ottobre

Dal mese di ottobre, Endless Love andrà in onda di giovedì anziché di venerdì in prima serata. Ma cosa succederà nelle nuove puntate della serie tv in onda prossimamente su Canale 5? Kemal affiderà una lettera a Tufan affinché venga consegnata al ricattatore di Emir, ma Tufan la consegnerà invece a Emir. Nella lettera, Kemal proporrò ad Asu un accordo per distruggere Emir in cambio delle azioni della Kozcuoglu Holding che dichiara di possedere. All stesso tempo, Ayhan e Leyla si recheranno all’ospedale per ottenere il certificato di nascita di Asu, e dopo una lunga ricerca manuale, riusciranno a trovare il documento che dimostra che Asu ed Emir sono fratelli. Una scoperta clamorosa che avrà innumerevoli conseguenze nelle vicende ambientate in Turchia.