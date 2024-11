Endless Love si allunga su Canale 5: la decisione di Mediaset per la serie tv

Le vicende con Kemal e Nihan subiranno degli importanti cambiamenti a partire dal prossimo 11 novembre quando verranno cancellate nella fascia del daytime pomeridiano. Le nuove puntate di Endless Love non verranno più trasmesse da lunedì al venerdì alle 14:10 dove ha riscosso un clamoroso successo. La serie tv dopo la sospensione nel daytime traslocherà solo al sabato pomeriggio prima di verissimo e nella fascia serale del giovedì e venerdì. In questo modo, si assisterà di un allungamento della durata complessiva visto che il gran finale di Endless Love era previsto per l’inizio 2025. Per questo motivo, le vicende di Kemal e Nihan non concluderanno più a gennaio ma con molta probabilità a metà aprile.

Endless Love nuove puntate: Zeynep chiede aiuto a Tarik

Ma cosa succederà nelle nuove puntate di Endless Love trasmesse a novembre su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Zeynep chiederà a Tarik di aiutarla a eliminare le prove in possesso di Hakan che potrebbero incriminarla per la morte di Ozan. Mentre i due fratelli dovranno gestire questa situazione assai problematica, Kemal e Nihan si recheranno in ospedale per cercare testimoni oculari dell’omicidio di Ozan. I due ormai trasformatosi in detective provetti interrogheranno medici e personale con la speranza di trovare chi ha sentito qualcosa quando è avvenuta la tragedia. Kemal e Nihan decideranno di acciuffare il colpevole dopo che il caso verrà archiviato come suicidio.