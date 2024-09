Endless Love raddoppia su Canale 5: la novità per domani 12 settembre

Cambio di palinsesto su Canale 5 per la serata di giovedì 12 settembre dove all’inizio era stata annunciata la messa in onda del film su Yara Gambirasio. La data del film è stata posticipata a data da destinarsi. Giovedì 12 settembre andrà in onda una nuova puntata di Endless Love a partire dalle ore 21:40 circa. In questo modo, la serie tv turca raddoppierà su Canale 5 visto che oltre al tradizionale episodio nel pomeriggio ci saranno due nuovi episodi che andranno in onda in prima serata. Un altro appuntamento in prime time è previsto per venerdì 13 settembre. Una bella notizia per i fan di Endless Love, che ogni giorno seguono le vicende di Kemal, Emir e Nihan con grande trasporto.

Endless Love, anticipazioni puntata serale 12 settembre

Ma cosa succederà nel corso della puntata serale di Endless Love in programma il 12 settembre su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Tarik sarà sommerso dai debiti e per questo sarà costretto a rivolgersi ad alcuni strozzini per evitare il fallimento. In questo modo, l’uomo si troverà davanti ad Ayhan che approfitterà del suo legame di parentela per mettersi in contatto con Kemal. Successivamente Galip cercherà di proteggere Asu, che è stata obbligata da Emir a siglare un patto con lui. Ma la donna nutrirà una profonda sfiducia nei confronti dei membri della sua famiglia. Allo stesso tempo, Asu apparirà sotto pressione da parte di Fehime, la quale insisterà affinché lei e suo figlio diventino marito e moglie.