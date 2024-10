Endless Love raddoppia su Canale 5: la bella sorpresa per i fan della serie tv

Novità attese per la programmazione di novembre di Mediaset, dove si assisterà al ritorno del reality show La Talpa condotto da Diletta Leotta. Confermato l’appuntamento con Endless Love nella fascia prime time dove ha registrato ottimi ascolti. In dettaglio, sarebbero previsti raddoppi al venerdì sera per evitare di lasciare spazio libero alla trasmissione Tale e quale show 2024 di Carlo Conti. La serie tv – made in Turchia sta avviandosi verso il grande finale. Le nuove puntate in prime time sono confermate al giovedì sera anche se nel mese di novembre complice la chiusura di Storia di una famiglia perbene 2 andrà in onda anche al venerdì sera. Un cambio di programmazione che farà sicuramente piacere ai fan della storia d’amore ostacolata tra Kemal e Nihan.

Endless Love anticipazioni: Kemal rapisce Deniz

Le vicende di Kemal e Nihan andranno in onda con due appuntamenti in prima serata nel mese di novembre. Ma cosa succederà nel corso delle nuove puntate di Endless Love previste prossimamente su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv Turchia segnalano che Kemal rapirà Deniz portandola in un posto sicuro. Hakan, intanto, scoprirà che la bambina è figlia dell’ingegnere ma nonostante questo spiccherà un mandato di cattura. Allo stesso tempo, Emir metterà in azione tutte le sue risorse per acciuffare il suo rivale. Nihan e Kemal decideranno di portare Deniz dai nonni. Un piano che però fallirà quando la bambina sarà ricoverata in ospedale in seguito ad un’allergia alle fragole. Imperdibili momenti, quelli che si vivranno nelle prossime puntate della serie tv trasmessi a breve su Canale 5.