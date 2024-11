Endless Love raddoppia in prime time: il cambio di programmazione che fa felici i fan

Endless Love va in onda ogni giovedì e sabato sui teleschermi di Canale 5 dopo la decisione di Mediaset di sospenderla nel daytime pomeridiano per sostituirla con Segreti di famiglia. La serie tv made in Turchia che narra la storia d’amore tra Nihan e Kemal ha totalizzato il record di ascolti con la puntata serale del 14 novembre che ha registrato oltre 2 milioni di telespettatori. Per questo motivo, Mediaset – visto il grande successo ottenuto dalla serie tv – ha deciso di attuare un nuovo cambio di programmazione che siamo sicuri farà felici i fan di Canale 5. Per il mese di dicembre 2024, Endless Love raddoppierà in prima serata per cercare di contrastare la concorrenza di Don Matteo 14 con Raoul Bova mentre rimarrà invariato l’appuntamento di sabato pomeriggio prima di Verissimo, il talkshow condotto da Silvia Toffanin.

Endless Love: ecco cosa succede nelle nuove puntate della serie tv

Le serie tv turca andrà in onda doppi appuntamenti in prima serata dal mese di dicembre su Canale 5. Ma cosa succederà nelle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane in televisione? Le anticipazioni della serie tv made in Turchia segnalano che Asu deciderà di suggerire a Tarik un modo per incastrare Gurcan per farlo apparire colpevole del tentato omicidio ai danni di Nihan. Gurcan – nonostante la sua grave malattia – riuscirà a tenere la bocca cucita sulla donna che l’ha pagato per manomettere il sistema frenante dell’auto di Nihan. Leyla, invece, dirà a Vildan che molto presto diventerà la moglie di Ayhan. Infine Emir cercherà vendetta alla scoperta che Asu aveva ordinato a Gurcan di provocare l’incidente di Nihan.