Endless Love puntate al 7 giugno 2024, Asu farà felice Kemal?

Endless Love puntate al 7 giugno 2024 fanno parte della nona settimana di programmazione. Canale 5 mostrerà Nihan che chiederà ad Asu di rendere felice Kemal. Ci riuscirà? Nihan e Kemal non sono felici, un amore impossibile li lega. La coppia, quando è iniziata la loro storia si era imposta di rispettare una promessa, di che si tratta?

Kemal litigherà con i suoi genitori e soprattutto con la madre

Anni prima, Kemal ha litigato con i suoi genitori, in particolare con la madre, che vorrebbe il figlio deciso a chiedere la mano di Asu. Intanto Nihan parlerà con Asu e le chiederà di rendere felice Kemal, cosa che non le è mai riuscita.

LEGGI ANCHE: Beautiful puntate dal 2 all’8 giugno 2024, Sheila la manipolatrice

Zeynep affronterà Emir e lo minaccerà di svelare ogni retroscena del suo matrimonio con Nihan e i segreti della sua famiglia. La giovane assisterà a un incontro tra Leyla e Onder, e sentirà l’uomo rivelarle di non essere stato felice dopo la loro separazione. La suocera Vildan la spronerà e Zeynep racconterà dell’incontro a cui ha assistito.

Huseyin cercherà di convincere Kemal dell’ errore con la denuncia di Tarik

Tarik verrà rilasciato grazie all’avvocato di Emir. Nihan seguirà Kemal e Zehir, e li vedrà entrare a casa di Sedat. La giovane osserverà, senza essere vista, Sedat dare loro una copia del certificato di morte di Mujigan Kozcuoglu. I due giovani scopriranno l’identità della donna che aveva assistito 25 anni prima al tentato suicidio di Mujigan. Si tratterà di Nursen e Zehir riuscirà a rintracciarla.

Un flashback mostrerà Mujigan sul ciglio del balcone, per suicidarsi, ma che in realtà è stato Galip a spingerla. Kemal si recherà a casa di Emir, e lo affronterà dicendogli che suo padre ha istigarto la moglie al suicidio. La donna aveva dato alla luce un figlio che, secondo lui, era frutto dell’amore clandestino.

Leyla telefonerà a Vildan, poi si reca da Onder per metterlo in guardia

La donna lo ammonirà chiedendogli di lasciarla in pace, non intende più essere coinvolta nelle loro beghe matrimoniali. In seguito sentirà Tufan dire a qualcuno al telefono che non si deve assolutamente sapere il suo odio per Emir, Leyla decide riferirà tutto a Kemal.

Kara Sevda è il nome turco della soap e viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle alle 14.10, il sabato e la domenica alle 14.30 sulla rete ammiraglia Mediaset. Doppio episodio il venerdì.