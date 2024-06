Beautiful puntate dal 2 all’8 giugno 2024, Sheila la manipolatrice

Beautiful puntate dal 2 all’8 giugno 2024 ci diletteranno come sempre e mostreranno gli aspetti più reconditi dei vari personaggi. Vedremo Katie recarsi da Steffy per conoscere in che modo Bill la stia ricattando, Taylor le risponderà. Taylor confesserà a Katie che Bill ha ricattato Finn e Steffy affinché non testimoniassero contro Sheila. La perfida donna anni prima, gli ha sparato a sangue freddo.

Katie pretenderà di conoscere il motivo di quel gesto ignobile

Deacon è diventato il proprietario de “Il Giardino” e racconterà a Hope e a Brooke ciò che intende fare per valorizzare l’attività. Sheila manipolerà sempre Bill e sminuirà ai suoi occhi ogni rapporto intercorso con Brooke e Katie.

Sheilaandrà a fare visita a Taylor e le chiederà pace e armonia. Taylor però non la perdonerà per il dolore e la devastazione arrecata alla sua famiglia. La donna cercherà di usare i sensi di colpa di Taylor, asserirà che loro due sono uguali, avendo entrambe sparato a una persona.

Katie confesserà a Carter dei ricatti di Sheila

Carter, con cui Katie si confiderà cercherà di tranquillizzarla. Brooke chiacchierà con Deacon a “Il Giardino”, felice per la sua inaspettata amicizia con Taylor. Dopo aver chiacchierato con Deacon a “Il Giardino”, Brooke andrà da Taylor e la vedrà disperata per colpa di Sheila.

La perfida Sheila si introdurrà alla Forrester e ribadirà a Katie che ormai c’è lei al fianco di Bill. Alla Forrester Sheila vorrebbe chiarire con Katie, arriverà inaspettatamente Carter. Egli costringerà la donna a ad andarsene. Steffy e Finn, a casa, saranno preoccupati per Taylor e arrabbiati con Bill per il ricatto e l’alleanza con Sheila.

Taylor è disperata e sembra aver perso la fiducia in se stessa

Per fortuna Brooke è accanto a Taylor e le è amica, la sosterrà e incoraggerà, ricordandole che per un solo errore commesso anni prima non può essere paragonata a Sheila. Katie sa da Taylor che è stata lei a sparare a Bill molti anni prima.

Katie parlerà con Brooke di Taylor che ha tentato, anni prima, di uccidere Bill. Inoltre è stupita che la sorella le abbia nascosto questo segreto per tanto tempo. Sheila si recherà da Deacon a “Il Giardino”.

Sheila dirà a Deacon che non permetterà a nessuno, e soprattutto a Katie, di mettersi tra lei e Bill

Sheila non vorrà nessuno tra lei e Bill. Taylor dirà a Steffy di volersi costituire e confessare di aver sparato a Bill per mettere fine a ogni ricatto. Steffy tenterà nuovamente di dissuaderla. Katie non riuscirà ad accettare il fatto che Taylor abbia sparato a Bill.

Katie si rifiuterà di credere che Brooke le abbia taciuto ciò che ha fatto Taylor. Intanto Taylor sentirà il peso di quanto ha fatto e delle conseguenze, visto che ora Bill di usarlo può lasciare libera Sheila.