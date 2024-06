Endless Love prossime puntate Nihan e Vildan, nuova tragedia

Le vite di Nihan Sezin (Neslihan Atagül) e della madre Vildan in Endless Love prossime puntate dovranno affrontare la morte di Önder. La loro esistenza cambierà, dopo il presunto suicidio di Ozan.

Endless Love news Ozan e il suo presunto “suicidio”

Ozan, senza vita, verrà ritrovato morto impiccato nella sua camera d’ospedale. Il giovane avrebbe dovuto curare una presunta intossicazione alimentare avuta nel carcere in cui era rinchiuso. Egli aveva tentato di scappare, con la moglie Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse), per non incorrere nelle accuse riguardanti l’omicidio di Linda, ben cinque anni e mezzo prima.

Nihan, scossa dalla terribile fine del ragazzo, incolperà il suo amato Kemal (Burak Özçivit). Egli aveva consegnato al commissario Hakan Demirtas (Erhan Alpay) i video e fornito le prove che il fratello aveva assassinato Linda, istigandolo quindi al suicidio. La situazione per Nihan, presto diverrà più dura del previsto.

Endless Love, spoiler: anche Önder morirà

Önder non reggerà al dolore e un fulminante attacco di cuore lo stroncherà. Vildan e Nihan perderanno entrambi i due uomini di casa, durante lo stesso giorno. La ragazza verrà conoscere la situazione solo in un secondo momento, infatti perderà i sensi dopo ad uno scontro piuttosto acceso con Kemal. Egli sparerà ad Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) e si costituirà alla polizia, finendo in manette.

Nihan verrà sopraffatta dal dolore e non riuscirà ad accettare che sia il fratello gemello che il padre non ci siano più. Ella comprometterà la situazione legale di Kemal, dovrà restare in carcere fino al processo. La ragazza dirà al giudice che l’uomo ha deliberatamente fatto del male a Emir per la relazione extraconiugale avuta con la sorella Zeynep.

Endless Love, trama: Leyla fa un passo verso Vildan

Oltre la tragedia, assisteremo a un piccolo riavvicinamento. Leyla (Zerrin Tekindor) sotterrerà l’ascia di guerra contro la sorella Vildan e, l’abbraccerà con calore, le darà ospitalità nella sua casa, che apparteneva ai genitori. Così non avrebbe dovuto tornare nella casa, dove abitava con gli amati Önder e Ozan.

Vildan accetterà l’invito e affronterà il doppio lutto, pensando al bambino che aspetta Zeynep che le ricorderà suo figlio. Non mancheranno altre spiacevoli sorprese, a presto!