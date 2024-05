Endless Love Emir e sua sorella coinvolti qualcosa di terribile

Sta per essere trasmesso un terribile episodio che vedrà protagonisti Emir e sua sorella. Endless Love giunta dalla Turchia, ha conquistato moltissimi ascolti. Ogni sua vicenda è intricata e coinvolgente. Nihan e Kemal appassionano per il loro amore ostacolato. Inoltre doppi giochi insospettabili, mantengono viva l’attenzione del pubblico

Endless Love news cosa succederà a Emir e alla sorella

Kemal e Nihan sono due giovani ragazzi che si incontrano su un bus e si innamorano follemente. Tra di loro nascerà una love story, interrotta in seguito, perchè Nihan verrà costretta dalla sua famiglia a sposare Emir. Lo sposo si manifesterà subito per quello che è: uno spietato uomo d’affari che li ricatta. Cinque anni dopo, Kemal, che non conosce il motivo per cui Nihan lo ha lasciato, un ricatto, torna in città per vendicarsi.

Tra i due ci sarà un ritorno di fiamma, l’amore divamperà nuovamente. Emir però non è facile da sconfiggere e farà di tutto per non farsi portar via la moglie. Tradimenti e intrighi di ogni genere accadranno alla coppia di innamorati, la love story tra Kemal e Nihan sembrerà durare per sempre.

Endless Love, Emir scoprirà un segreto su sua sorella, di che si tratta?

Dalle anticipazioni delle serie turca, ci giunge un terribile colpo di scena relativo al rapporto tra Emir e la sorella Asu. L’uomo capirà solamente nella seconda stagione che Asu lo ricattava. La ragazza conosce ogni segreto del fratello, e lo tiene in pugno. Emir non riuscirà ad accettare che Kemal sia il nuovo socio della Holding Kozcuoğlu e sostituisca il padre.

Galip venderà le azioni ad Asu, Kemal però è arrivato prima, chiedendo alla ragazza di diventare sua moglie. In questo modo, egli sarebbe potuto entrare nel cda dell’azienda. Emir si sconterà con Asu, ma lei gli saprà essere all’altezza, in quanto conosce i suoi segreti. Lui le ordinerà di restituire le azioni, ma lei non lo farà e rifiuterà. Quindi Emir la minaccerà e le dirà che Kemal potrebbe scoprire che è una Kozcuoğlu.

Asu saprà lo ricatterà: “Devi stare zitto, altrimenti ti manderò dritto in prigione”. Non solo, relativamente al presunto suicidio di Ozan, Asu dirà: “Non l’ha fatta finita, è stato ucciso e sei stato tu a far chiudere il caso. Ma se venisse riaperto ho qualche prova che potrebbe metterti nei guai, come il fatto di far sembrare che Ozan si sia ucciso”. Emir capirà che Asu lo ricattava, la ragazza lo ammetterà, e dirà anche che ora, però, sta tentando di comportarsi da sorella, nonostante le minacce.